Małgorzata Raczyńska uchodzi za propagandystkę PiS. To ona prowadzi konferencje Kaczyńskiego

Nikt nie potwierdza tej wersji. Wiesław Wawrzyniak, ówczesny pracownik RWE, zapamiętał ją z tamtych czasów zupełnie inaczej. Mówił, że wiózł Kaczmarskiego na koncert do Stuttgartu i tam poznali Raczyńską, która na bramce sprzedawała bilety, a po występie zaprosiła ich na imprezę do siebie do domu. RWE szukało wtedy osób do wykonywania drobnych zadań technicznych, m.in. przepisywania tekstów. I tak trafiła do słynnej rozgłośni.