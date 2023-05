Małgorzata Potocka wkurzyła się na PKP. Dała upust emocjom w internetowym wpisie

"Co się stało z PKP? Od jakiegoś czasu przesiadłam się z auta do pociągów. Taniej, bezpieczniej i czas na myślenie, czytanie, pisanie. Tylko pociągi u nas to tragedia. Spóźnienie to norma, ostatnio w Rzepinie o północy 1.5 h spóźnienia i nawet poczekalni nie ma. Pociąg bez bufetu. Nawę IC nie maja bufetów. Napisane w internecie że wózek jeździ. No nie jeżdzi. Toaleta co druga zepsuta. Co to jest żeby w tej epoce nie było bufetów. To może chociaż szafy z napojami?" - rozpoczęła swój wpis gwiazda serialu "Matki, żony i kochanki".