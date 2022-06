Małgorzata Ostrowska ostro o TVP. "Totalna tuba propagandowa"

Małgorzata Ostrowska to legenda polskiej sceny rockowej. W 1981 r. została wokalistką Lombardu, a utwory zespołu wspięły się na szczyty list przebojów. "Szklana pogoda", "Mam dość" czy "Gołębi puch" to piosenki, które śpiewają kolejne pokolenia. Później, gdy Ostrowska rozwijała karierę solową, wciąż była w czołówce polskich wokalistek. Mimo to Ostrowska nie pojawia się na imprezach organizowanych przez TVP.