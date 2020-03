Małgorzata Ostrowska-Królikowska chciała wrócić do pracy. Nie udało się

Małgorzata Ostrowska-Królikowska, jak donosi m.in. "Życie na gorąco", nie chciała zaszyć się z dala od ludzi i przeżywać żałobę tylko u boku najbliższych. Jak czytamy, aktorka planowała od razu wrócić do codziennej pracy.

- Nie chciała skorzystać z urlopu, zgłosiła gotowość do udziału w zdjęciach już następnego dnia po pożegnaniu męża - mówi osoba związana z produkcją "Klanu".

Mąż przed śmiercią namawiał ją do tego, by nie rzucała pracy i starała się normalnie żyć mimo jego choroby. W styczniu i w lutym aktorka pojawiała się na planie "Klanu". - Miała nagrać swoje sceny, bo nie wiedziała, co będzie - przekazał informator.