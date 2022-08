Małgorzata Opczowska świętuje rocznicę ślubu. Wróciła z mężem w szczególne dla nich miejsce

Opczowska nie kryła, że to właśnie w starszym od siebie ukochanym znalazła oparcie i szczęście po bolesnym rozstaniu. To przy nim wraz z synem znalazła też spokój. Chociaż spokój ten nie trwał długo. Oboje pochłonęły zawodowe obowiązki. Łęski wyjechał do Ukrainy jako korespondent wojenny. Opczowska drżała o ukochanego i jej samej trudno było opanować emocje, kiedy w "Pytaniu na śniadanie" poruszała tematy związane z wojną za wschodnią granicą.