Małgorzata Ohme zestrofowana przez kucharza. Odgryzła się ostro

"'Nie wyglądasz na 40 lat' - wciąż to słyszę. [...] Czy jest coś złego w wyglądaniu jak ta cholerna 40-latka? Napędzamy kobietom strachy. 30, 40, 50. Jakie ma to znaczenie? Wiek jest we łbie. Mam 43 i jest mi dobrze. Starzeje się, mam gorszy wzrok, objawy menopauzy i czasami nie trzymam moczu, gdy kichnę. Ogólnie grubsza jestem i mam brzuch czasami wydęty. Jestem cięższa, a lżej żyję" - napisała prezenterka w jednym z instagramowych postów.