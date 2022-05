Ohme wspomina matkę. "Bardzo mnie obciążyła swoją osobą i chorobą"

- Miałam takie poczucie, że moja mama podarowała mi tę śmierć, żeby mnie przeprosić za życie. Ona zdawała sobie sprawę, że mnie zraniła, że było trudno, że mnie bardzo obciążyła swoją osobą i chorobą. Natomiast ta śmierć była tak piękna i tak łagodna, ona wyznaczyła to sobie w tym czasie, żeby nas nie obciążać swoim odchodzeniem. Bo przecież wszyscy wiemy, że kiedy rodzice odchodzą, to jesteśmy bardzo zmęczeni i się obwiniamy, jak długo trwa choroba. (...) Moja mama wiedziała, że odchodzi. Mam poczucie, że na końcu się poddała. (...) Powiedziałam jej, że ją kocham, ona się do mnie uśmiechnęła. Powiedziałam jej, żeby pozdrowiła tatę. Jej popłynęła wtedy łza - powiedziała, nie potrafiąc ukryć wzruszenia.