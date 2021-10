Małgorzata Ohme pokazała nowe zdjęcie. Wygląda jak 70-latka

Ohme apeluje do "kochanych dziewczyn" o to, by o siebie zadbały i dały sobie przyzwolenie na bycie sobą. Nawołuje do radości i przypomina, że bez względu na wiek, należy spełniać marzenia, zawsze. "Praktykowanie wdzięczności sprawia, że i nasze życie wypełnia się lepszym. Bądź wdzięczna za to, że są takie jak ja wokół. Stare i szczęśliwe. To całkiem niezła perspektywa na przyszłość, prawda?" - zachęca prezenterka.