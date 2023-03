Małgorzata Foremniak miała przenieść się do ukochanego. Nic z tego nie będzie. Powód? Dziecko

Małgorzata Foremniak jest szczęśliwie zakochana. Jej partner to producent filmowy Paweł Jodłowski. Na pewno łączą ich wspólne zawodowe pasje, ale dzieli spora odległość. Ona mieszka bowiem w Polsce, a on w Wielkiej Brytanii. Radzą sobie, jak mogą, tworząc związek na odległość. Na dłuższą metę to musi być trudne, nawet jeśli często do siebie latają. Plotkowano, że aktorka przeniesie się do swojego partnera. Teraz okazuje się, że do przeprowadzki może wcale nie dojść.