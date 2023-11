Maleńczuk mówił o seksie i kobietach. Kontrowersyjny?

Gdy Wojewódzki stwierdził, że Maleńczuk ze swoją otwartością powinien zrobić wspólny numer z jakimś raperem, muzyk zdradził, że była już taka próba. Jak powiedział, miał nagrać piosenkę z Dawidziorem (PDW Dawidzior), ale ten "poszedł siedzieć". Raper został oskarżony o kierowanie grupą przestępczą, fałszowanie dokumentów, podszywanie się pod funkcjonariusza policji i próbę zabójstwa. Ostatecznie skazano go na 8,5 lat pozbawienia wolności. - Już będzie kończył pomału - skwitował Maleńczuk. - Nie chcę wkraczać w to, co Dawidzior od...olił. Czekamy na ciebie, Dawidzior, aż wrócisz do życia - dodał.