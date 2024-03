Polsat reaktywuje znaną serię. Wiadomo, kto zastąpi Bronisława Cieślaka

Wcześniej do 2023 roku, kiedy to zakończono serial "Świat według Kiepskich", Grabowski przez 25 lat wcielał się w rolę tytułowego Ferdka Kiepskiego. Od 2014 roku do 2022 roku aktor zasiadał zaś w jury reaktywowanego w Polsacie "Tańca z gwiazdami". Na początku roku ogłoszono jednak, że Grabowski nie pojawi się w najnowszej, 14. edycji tanecznego show, podobnie zresztą jak pozostali jurorzy z wyjątkiem Iwony Pavlović.