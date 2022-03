Tomasz Kammel od razu skomentował słowa Bidena: "Majstersztyk!"

"Słowa mają wielką moc. Przed chwilą udowadniał to prezydent USA. Nie zajmuję się polityką, ale wiem, jak pisze się przemówienia. To było majstersztykiem! Nie było tam ani jednego przypadkowego zdania. Konstrukcja całości, emocje, plus start i finisz oparte o te same słowa JPII - majstersztyk sztuki retorycznej. Czy skuteczny? Czas pokaże. Nie wiem, czy chciałbym wygłosić takie przemówienie, ale na pewno chciałbym je napisać" - wyznał poruszony Tomasz Kammel.