Maja Ostaszewska skończyła 50 lat. Straciła rolę przez wiek

- Nie narzekam na brak propozycji, ale rzeczywiście przy pewnej produkcji zdarzyło się. To był taki projekt, zresztą pokarało, bo on nie doszedł do skutku, ale miała to być historia o kobietach. To było dobrych kilka lat temu, jakieś 5 lat temu, czyli właśnie takich kobiet po czterdziestce i był pomysł najpierw na aktorki w moim wieku, czyli te, o których jest ta historia. Nagle tam padła decyzja, że jednak nie i że to będą grały 30-latki [...] - przyznała Ostaszewska.