Maja Ostaszewska o projekcie zaostrzenia zakazu aborcji. Nie szczędzi mocnych słów

Maja Ostaszewska gościła w "Faktach po Faktach" i komentowała m.in. projekt zaostrzenia zakazu aborcji. Aktorka nie szczędziła na antenie TVN 24 mocnych słów.

15 kwietnia w Sejmie odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu "Zatrzymać aborcję", zakładającego całkowity zakaz aborcji w Polsce. W 2016 r. podobny projekt pod hasłem "Stop aborcji" doprowadził do masowych demonstracji ("czarny protest"), ale ostatecznie Sejm go odrzucił. Ostaszewska protestowała wtedy i dziś także ostro wypowiada się na temat próby wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji.

"Do Sejmu wraca chory, fundamentalistyczny projekt całkowitego zakazu aborcji, nawet w przypadku trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu czy zagrożenia życia matki, nawet kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu na nieletniej" – napisała aktorka na swoim profilu na Instagramie.

Aktorka gościła 15 kwietnia w "Faktach po Faktach", gdzie w rozmowie z Justyną Pochanke komentowała procedowanie kontrowersyjnych projektów w sejmie. - To sytuacja nadzwyczajna i oburzająca dla tysięcy Polek i Polaków. Stałym elementem demokracji jest możliwość wyrażenia naszego obywatelskiego sprzeciwu w formie protestów, które w tej chwili w tym zwykłym wymiarze są niemożliwe - mówiła.

- Jesteśmy pozamykani, odizolowani, ludzie martwią się o zdrowie i bezpieczeństwo swoich bliskich, martwią się o przetrwanie, bo kryzys gospodarczy już uderza w ogromną część naszego społeczeństwa. I kiedy oczekujemy, że rządzący naprawdę będą zajmować się tym, jak najłagodniej wyjść z tej sytuacji i jak pomóc funkcjonować obywatelom po tym czasie izolacji, procedowane są projekty tak bardzo kontrowersyjne - mówi aktorka.

- Wszystkie przeprowadzone dotąd badania wskazują na to, że są to projekty, z którymi nie zgadza się i nie chce ich realizacji większość naszego społeczeństwa. Dla mnie takie symboliczne i smutne jest to, że to projekty tak bardzo okrutne i fundamentalistyczne - podkreśliła Ostaszewska odnosząc się zarówno do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, jak i projektu udziału dzieci w polowaniach, zgubnie wpływających na ich psychikę.

- Cieszę się, że to dopiero pierwsze czytanie, a głosowanie będzie dopiero jutro - mówiła, zachęcając do pisania listów do posłów.

- Z jednej strony jestem oburzona i zmartwiona, tematem projektu zaostrzenia i tak jednej z najbardziej rygorystycznych ustaw w Europie. Trzeba sobie powiedzieć, że tak naprawdę przesłanka, o której teraz jest mowa, o trwałym uszkodzeniu płodu jest domknięciem systemu. Dlatego że 97 proc. aborcji w Polsce jest wykonywanych z powodu tej przesłanki - dodała.

Zgodziła się jednak w rozmowie z Justyną Pochanke, że "jesteśmy odizolowani, ale nie zakneblowani", więc mamy okazję wyrazić otwarty sprzeciw wobec sytuacji w Sejmie.

- Pozytywna strona jest taka, że kobiety w Polsce nie dadzą sobie zamknąć ust. Od wczoraj w całej Polsce odbywają się różne formy protestu. Mamy protesty samochodowe, wywieszamy plakaty w oknach, bardzo wrze w social mediach, a wiadomo, że to jest ogromna siła rażenia. Widać, że Polki i Polacy nie godzą się na takie traktowanie - podkreśliła na antenie TVN 24 dodając, że sama bierze udział w proteście.

Aktorka zamieściła już mocny wpis na temat zaostrzenia ustawy w mediach społecznościowych. Nie szczędziła jednak też mocnych słów w programie apelując o wnikliwe zanalizowanie sytuacji i skupianie się na faktach.