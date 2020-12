Nie pokazywała ich od urodzenia. Teraz zrobiła wyjątek

Maja Hyży jest aktualnie w związku z tajemniczym Konradem, o którym wiadomo w zasadzie tylko tyle. Para doczekała się wymarzonej córki. Jest to już trzecie dziecko Mai, która z poprzedniego związku ma już dwóch synów. W związku z narodzinami małej Antosi media społecznościowe Mai pełne są zdjęć właśnie z córką.

Za to nigdy nie pojawiają się tam jej synowie, co nie umknęło uwadze fanów, którzy dopytują, dlaczego na Instagramie Maja wygląda, jakby miała tylko jedno dziecko. Hyży odpowiedziała na te pytania w jednym z wywiadów:

"To wszystko wynika z pewnych ustaleń, które powstały gdzieś tam już wcześniej i tego się trzymam. Czasami irytują mnie pytania, a jest ich naprawdę sporo: gdzie są Twoi chłopcy?, Dlaczego ich nie pokazujesz? (...) To jest przykre, bo oceniają mnie ludzie za coś, co tak naprawdę nie jest prawdą. Jestem mamą i chłopcy są cały czas, nie zniknęli z mojego życia, są 24 godziny na dobę. Moje życie, jeśli chodzi o macierzyństwo, idzie pełną parą".