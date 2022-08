Maja Hyży o relacji z byłym. Zdradziła, co im się bardziej opłaca

Co ciekawe, serwis zapytał Hyży o żonę Grzegorza, Agnieszkę. Tutaj piosenkarka była już zdecydowanie bardziej oschła, bo rzuciła krótko: "Są poprawne. Tak bym powiedziała". Obie kobiety mają zresztą za sobą małe spięcie. Maja w jednym z wywiadów stwierdziła, że podczas komunii jej synów Agnieszka "przyszła nie w sosie". Obecna partnerka muzyka w odpowiedzi do jednego z internautów odpowiedziała w taki sposób, by nie zaostrzać sprawy: "To miła i ważna uroczystość. Rodzinna i prywatna. I taką powinna pozostać!".