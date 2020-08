Maja Hyży na pięknym zdjęciu z maleńką córką

Maja Hyży wiele przeżyła w swoim życiu uczuciowym. Dziś jest w związku z Konradem, z którym w lipcu powitała na świecie córeczkę - Antoninę. Pojawiły się plotki, że skoro mają dziecko, to pewnie lada chwila wezmą ślub. Maja ma jednak do tego zupełnie luźne podejście. W rozmowie z Plejadą przyznała: "wychodzę z założenia, że nie ma reguły, że musi być jakiś konkretny staż, kiedy decydować się na zaręczyny, ślub czy dziecko. Jestem tego przykładem, bo sama jestem po dwóch poważnych związkach, w każdym związku było inaczej, był inny czas oczekiwania na to, co się wydarzy".