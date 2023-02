Maja Hyży myśli o operacjach plastycznych. Jest kilka rzeczy, które chciałaby poprawić

W rozmowie z Plotkiem wyznała: - Jestem mamą karmiącą i tutaj nie ma co ukrywać. Moje ciało bardzo się zmieniło po czwórce dzieci, po trzech porodach. Czasami myślę, jak by to było, gdybym ten brzuch troszeczkę podrasowała. […] To samo z biustem. Po czwórce dzieci biust jest o kilka pięter niżej. Ale nie jest to moim priorytetem. Są takie gorsety i takie gacie, które mogę podciągnąć pod same pachy, które robią cuda.