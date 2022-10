Maja Hyży chciałaby reprezentować nas na Eurowizji. Poczyniła już w tym kierunku pierwszy krok

Wokalistka zdradziła, że ma już wybrany utwór, z którym zgłosi się do preselekcji. - Chcemy spróbować swoich sił w Eurowizji, chcemy startować do preselekcji. Zgłoszenia można wysyłać, my kończymy utwór. Będzie on po angielsku. Będzie z przytupem. Mam nadzieję, że to też okaże się hit radiowy. Na tym więc skupiamy się przede wszystkim - powiedziała w rozmowie z portalem Viva.pl Maja Hyży.