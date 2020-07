Maja Hirsch znów w akcji z ekipą "BrzydUli". Pokazała zabawne zdjęcia

Choć rola w "BrzydUli" jest tylko jedną z wielu w dorobku Mai Hirsch, to właśnie ona szczególnie zapadła w pamięci widzów. Serial cieszył się dużą popularnością i trudno się temu dziwić. Pełna humoru produkcja charakteryzowała się zgrabnie napisanym scenariuszem i obfitowała w naprawdę barwne postaci. Jedną z nich była Paulina Febo, w którą wcielała się właśnie Maja Hirsch. Bystra, ambitna i często bezwzględna rywalka głównej bohaterki dźwigała na sobie ciężar "czarnego charakteru". Mimo to dodawała kolorytu i cieszyła się sympatią widzów. Nic dziwnego więc, że aktorka, podobnie jak koledzy z obsady, z wielką chęcią wróciła na plan i do prac nad reaktywacją serialu. Pochwaliła się nawet pierwszymi zdjęciami. Zobaczcie, jak dziś wygląda serialowa Paula.