Maja Hirsch w żałobie. "Odeszła po długoletniej chorobie"

Maja Hirsch zdobyła pokaźne grono fanów, występując w serialu "BrzydUla", ale na koncie ma znacznie więcej produkcji - filmowych i serialowych. Ostatnio widzowie TVN oglądali ją w programie "Przez Atlantyk". Natomiast jeśli chodzi o życie prywatne aktorki, to wiadomo, że jest córką Rosjanki i Polaka pochodzenia niemieckiego. Rodzice poznali się jeszcze za czasów NRD. Mama Galina była tłumaczką, tata - dziennikarzem. - W dzieciństwie było ciężko. Dużo czasu spędzałam wtedy w Rosji i tam często byłam wyzywana. Dzieci w pewnym wieku mają swoje zwyczaje. Wyzywały mnie od paliaciek itp. W Polsce natomiast byłam wyzywana od ruskich. Nie wiedziałam wtedy o co chodzi. Z czasem to się zmieniło - opowiadała aktorka w wywiadzie dla Anywhere.pl.