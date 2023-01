Maja Bohosiewicz zdradziła "sekret" teściowej. To rada dla wszystkich kobiet

"Pamiętam rozmowę z mamą, kiedy jeszcze byłam dzierlatką. Powiedziała, że jak się idzie z chłopakiem do restauracji i to on zaprasza, to powinno się mieć przy sobie tyle gotówki, aby móc za siebie zapłacić, wstać od stołu i wyjść. To była lekcja dla nastolatki o niezależności. I ja tę lekcję mocno przyswoiłam. Niezależnie od tego na jakim jestem etapie w życiu, mam poczucie, że na wszystko sama zapracowałam. Że gdyby coś się wydarzyło, mogę 'wstać od stołu' w poczuciu niezależności. I to chyba też stwarza warunki do równej relacji partnerskiej" - napisała na Instagramie.