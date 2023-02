Maja Bohosiewicz z motywacyjnym przesłaniem. Fani zwrócili uwagę tylko na jedno

Teraz Maja Bohosiewicz opublikowała motywacyjny post, w którym pisze o pokonywaniu własnych barier. "Czasami mam poczucie, że największym wyzwaniem, największą trudnością, którą muszę pokonać, jestem ja sama. Często to nie szum z otoczenia nas zagłusza, a szum z wnętrza. Rozkojarzeni, zmęczeni, skoncentrowani na kiedyś, na wczoraj nie potrafimy usłyszeć i zacząć planować, jak zdobywać. Nie ważne już co - rodzinę, sukces, spokój, umiejętność - cel należy nakreślić i krok po kroku realizować. I tylko po uciszeniu wewnętrznego szumu i ignorowaniu szumu z zewnątrz da się sięgnąć po to, o co się walczy. W tym roku mam jasny plan - realizuję go krok po kroku. Jest to plan związany z moja firmą. Ignoruje szum i idę. Masz swój określony cel?", napisała.