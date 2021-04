Magdalena Tul podbije USA? Chórzystka z "Jaka to melodia?" ma ambitne plany

Magdalena Tul w latach 2003-2018 śpiewała w programie "Jaka to melodia?". Na casitng do muzycznego teleturnieju TVP zaprosił ją sam Robert Janowski , który poznał się na jej talencie, obserwując jej pracę w Studio Buffo u Janusza Józefowicza. Jednak występowanie na drugim planie w telewizji nie było szczytem marzeń ambitnej artystki.

W 2011 r. Tul spróbowała swoich sił jako reprezentantka Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji. Jej utwór "Jestem" nie cieszył się jednak zbytnią popularnością i wokalistka nie zakwalifikowała się do półfinałów. Próbowała też przebić się w programie "The Voice of Poland" oraz w konkursie Premier na festiwalu w Opolu.