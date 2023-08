Magdalena Stępień odnalazła ojca. Nie wierzyła, że to się zdarzy

- Mój tato wyjechał do Rosji, jak miałam osiem lat. Od tego momentu ani ja, ani moja mama nie mamy z nim żadnego kontaktu. [...] Wiem, że miałam tatę Rosjanina. Miał na imię Eugeniusz. Kiedy się urodził - to tyle, co ja o tacie wiem. Po części jestem w tym programie, żeby zdobyć doświadczenie, zarobić pieniądze i go odnaleźć. Bo nie jest tak, że nie chcę go znać - mówiła ze łzami w oczach.