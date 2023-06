Magdalena Ogórek i Miłosz Kłeczek mają nową pracę. Zaczynają 12 czerwca

Tytuł tego drugiego dwuznacznie odnosi się do "Faktów", czyli głównego wieczornego programu stacji TVN. Prowadzącym jest Jakub Maciejewski, dziennikarz tygodnika "Sieci". Formuła polega na wyciąganiu materiałów z programów TVN bądź tekstów "Gazety Wyborczej" i ujawnianiu zawartych w nich rzekomych półprawd, manipulacji i kłamstw. - Można jednak udowodnić, że to, co robi sam Maciejewski jest manipulacją - mówił Wirtualnej Polsce dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego.