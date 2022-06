Magdalena Ogórek dla WP: "Komentarze pseudoekspertów mnie bawią"

-W programie "O co chodzi" będę gościć eksperta-specjalistę: doktora Dawida Piekarza [wykładowca AFIB Vistula – red.], a nie takiego "eksperta", który uważa, że surowce to jest coś, co leży jak piasek na plaży, jest wszędzie i można go wsypać do wiaderka, ile się chce. Moi krytycy to ludzie, którzy zapewne uważają, że ropa się nigdy nie kończy i jest niewyczerpywalna.