Magdalena Narożna znalazła się na sylwestrze w niebezpieczeństwie. Omal nie fiknęła koziołka

Najbardziej nieszczęsny dla Magdaleny Narożnej był do tej pory sylwester w 2019 r., również w Zakopanem. W zespole Piękni i Młodzi grał wtedy jeszcze jej były mąż Dawid. Jak donosiła Plejada, w feralny wieczór, za kulisami przed koncertem, doszło między nimi do ostrego spięcia o opiekę nad dzieckiem. Do kłótni włączyli się partnerzy byłych małżonków, doszło do rękoczynów, jedna ze stron użyła nawet gazu pieprzowego. Po tym incydencie Dawid Narożny opuścił grupę.