Magdalena Narożna wygina się przy poręczy. Ma na sobie tylko kusą piżamkę

Magdalena Narożna jest obecnie jedną z największych gwiazd disco polo, która z czasem stała się znana nie tylko wśród fanów tego gatunku. W 2014 r. wraz z zespołem Piękni i Młodzi awansowała do finału programu "Must Be The Music. Tylko muzyka". Z dnia na dzień wokalistka zyskiwała na popularności. Również za sprawą licznych imprez i koncertów organizowanych przez TVP.