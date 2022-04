Magdalena Boczarska w serialu "Zachowaj spokój". "Jak daleko musimy się czasem posunąć, gdy chodzi o ratowanie drugiej osoby?"

Jestem mamą, mam czteroletniego syna. Kontekst wychowania jest ważny w moim życiu, to są podstawowe dla mnie tematy – żeby czegoś nie przeoczyć, być czujnym. Szykują się do roli towarzyszyło mi pytanie: czy to, że moja bohaterka traci kontakt z synem, było w ogóle do uniknięcia? Trudno, żeby to na mnie nie wpłynęło, ten aspekt roli silnie we mnie został.