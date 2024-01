Magda ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ma nowego partnera? Skradł jej całusa

"To był dla mnie gorzko-słodki rok, w którym uczyłam się krytyki, odwagi, cierpliwości i własnego Ja. Stałam przed dylematami: przeznaczenie i los czy tylko moje własne, kierunkowe decyzje. Nauczyłam się, że nie mogę uporczywie trzymać się tego, co odbiera siły i skłania do zapytania: czy dalej warto?" - napisała.