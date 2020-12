Magda Umer: "Obejrzę serial o Osieckiej, gdy Kurski przestanie być prezesem TVP"

Magda Umer : Nie. Jeśli ktoś gdzieś pisze, że Agnieszka Osiecka coś mi powiedziała przez telefon pijana, a ja to potem rzekomo zdradziłam scenarzystom, to kłamstwa. Po pierwsze ja się przyjaźniłam z trzeźwą Agnieszką. Po drugie: nie zgodziłam się na rozmowę z nikim, kto pracował nad tym serialem. Nie powiedziałam im ani słowa.

Ja przeprowadziłam z Agnieszką, kiedy już była bardzo chora, wywiad rzekę – to było dziewięć odcinków ”Rozmów o zmierzchu i świcie” w 1996 roku. Pomogłam wydać ”Listy na wyczerpanym papierze”, czyli korespondencję Agnieszki z Jeremim Przyborą i napisałam do tych listów ważny wstęp w 2010 roku. Zrobiłam opolski koncert ”Zielono mi” w 1997 roku. Na swojej stronie internetowej zamieściłam także swój Alfabet na temat Agnieszki Osieckiej, który zatytułowałam ”Słońce do chleba”. I to jest wszystko, co chciałam o Agnieszce powiedzieć.