Magda Pyznar żyje swoim najlepszym życiem. Spełnia kolejne marzenia

Magda Pyznar dała nam się poznać jako pewna siebie, zabawowa, niemająca granic uczestniczka "Warsaw Shore". Mimo wszelkich wybryków zdobyła sporą symaptię wśród widzów. Docenili ją głównie za szczerość i dystans do siebie. Jednak po Magdzie z programu nie ma już śladu - Pyznar zmieniła się diametralnie. Dziś jest spokojną mamą kilkumiesięcznej Zuzi, lecz nawet przy napiętym grafiku znalazła czas na to, by powrócić do pasji.