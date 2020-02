Magda Pyznar dotychczas walentynki spędzała inaczej. Te były wyjątkowe

Magda Pyznar – gwiazda "Warsaw Shore" - od czasów swojego uczestnictwa w programie przeszła ogromną przemianę. Nie jest już imprezowiczką z krwi i kości, a oddaną matką i partnerką. Nic więc dziwnego, że tegoroczne walentynki wyglądały u niej zupełnie inaczej.

14 luty 2020 był dla Pyznar wyjątkowym dniem – to właśnie z okazji walentynek pokazała fanom swój największy skarb – małą Zuzię. Do tej pory celebrytka starała się, aby przypadkiem nikt nie zobaczył twarzy jej córki. W końcu zdecydowała się na to sama. "Święto zakochanych w tym roku różni się od wszystkich poprzednich. A ja, jak zwykle w tak bliskich mojemu sercu sytuacjach nie wiem co napisać. Przedstawiam Wam mój mały projekt. Nazywa się Zuzia i to najlepsze, co mnie w życiu spotkało. Projekt powstał ponad rok temu. Przez dokładnie 9 miesięcy dbałam o ten projekt i pielęgnowałam go, by w końcu ujrzał światło dzienne ponad 4 miesiące temu. A dziś podjęłam decyzję, że podzielę się z Wami moim szczęściem. Oto moja Walentynka – MÓJ CAŁY ŚWIAT" - napisała.