Magda Gessler z nowym biznesem. Stworzy kolekcję ubrań

Magda Gessler od lat kreuje swój wizerunek jako kreatorki smaku i stylu, ale prawda jest taka, że restauratorka to przede wszystkim obrotna bizneswoman. Z powodzeniem prowadzi prężnie działające restauracje i cukiernie, a do tego smakołyki, które można znaleźć w stacjonarnych punktach, sprzedaje w sieci. Nic dziwnego więc, że podczas „Kuchennych rewolucji” sypie poradami dotyczącymi prowadzenia biznesu jak z rękawa .

Ale przecież gotowanie i rozwijanie restauracji to nie wszystko, czym się zajmuje Gessler . Owszem, przyznaje, że telewizja jest jej żywiołem, toteż angażuje się nieraz w programy związane z kulinariami. Nie zrezygnowała jednak ze swojej pierwszej pasji, czyli malarstwa. Restauratorka nieraz daje próbkę swojego talentu, jeśli chodzi o wystrój wnętrz, a także o… projektowanie ubrań.

Magda Gessler otworzyła sklep internetowy

Nie da się ukryć, że jest barwnym ptakiem polskiego show-biznesu – mało kto nosi na co dzień tak bajecznie kolorowe stroje, jak ona. Co więcej, Gessler przyznaje, że nie korzysta z pomocy specjalistów. Choć rzeczywiście stylizacje są szyte specjalnie dla niej, to są tworzone wg jej pomysłów. I jak się okazuje, teraz będzie chciała się dzielić z innymi swoim smakiem nie tylko w kwestii kuchni, ale i w kwestii mody.