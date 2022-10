Magda Gessler wystawiła ich kaczce 5 z plusem. Czy my mieliśmy pecha?

Ponoć na rosół miały składać się smaki kaczki, kurczaka, przepiórki... niestety był tak mało esencjonalny, że trudno było je wyczuć. Co zatem z tym daniem na rzekomą 5+? Niestety, to było największe rozczarowanie tego obiadu. W porcji kaczki z rożna (49 zł) trudno było dostać się do mięsa, bo nie odchodziło od kości i było zbyt twarde, by je kroić. Trud nawet nie był tego wart: była zwyczajnie niesmaczna. Całe szczęście, że surówki były świetnie doprawione, dało się nimi zajeść kompletnie pozbawione pieczone ziemniaki.