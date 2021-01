Restauratorzy się buntują. Gessler zabrała głos ws. otwierania lokali

Z jednej strony Magda Gessler uważa, że otwarcie hoteli i restauracji w obecnych czasach jest wielce ryzykowne i niebezpieczne. Z drugiej strony w pełni rozumie to, co od kilku miesięcy przeżywają właściciele knajp i pensjonatów.

"Z bólem serca muszę stwierdzić, że otwarcie dużych miejsc np. takich na kilkaset gości jest w tych czasach hulającego wirusa bardzo nieodpowiedzialne. Jest wielkim zagrożeniem dla naszego wspólnego zdrowia i życia. Ciężko mi to mówić, rozumiejąc nasze problemy, z którymi się na co dzień borykamy. Ale widzę też dramaty ludzi chorujących i umierających na COVID-19. Moja postawa i opinia dotyczy moich restauracji. Każdy z Was niech działa według własnego sumienia i własnej sytuacji życiowej. Bądźmy silni. Przetrwamy to razem!" - napisała na Facebooku.