Magda Gessler o świętach wielkanocnych: "Powinny być najskromniejsze na świecie"

Trwająca kwarantanna związana z pandemią koronawirusa wymusza na wszystkich tymczasową zmianę trybu życia i dostosowania się do nowych, niecodziennych warunków. Władze zarządziły pozostawanie w domach w czasie pracy (o ile to możliwe) i nauki, a także w czasie wolnym oraz ograniczanie wyjść do niezbędnego minimum, takiego jak zakupy spożywcze czy wizyty w aptece.

Do pozostawania w domach zachęcają znani i lubiani, doradzając, jak spędzić czas kwarantanny. Należy do nich Magda Gessler, która przy okazji podzieliła się pomysłem na nadchodzące święta. Restauratorka, która słynie z zamiłowania do wykwintnych potraw i niecodziennych pomysłów na tradycyjne dania, tym razem odradza zbytnią fantazję. Choć sama oferuje świąteczny catering (za niemałą cenę), zachęca, by przygotować święta… skromnie.