Magda Gessler dziękuje służbie zdrowia. Zamieściła refleksyjny post

Pandemia koronawirusa dotknęła praktycznie wszystkie gałęzie gospodarki. W trudnej sytuacji znalazła się branża gastronomiczna. Wiele restauracji walczy o przetrwanie. Sposobem na to jest zmiana trybu pracy i oferowanie cateringu. Niektóre lokale włączyły się w pomoc służbie zdrowia i przekazują posiłki medykom walczącym z wirusem na pierwszej linii frontu.

Do restauratorów oferujących pomoc dołączyła Magda Gessler . - Restauracje pomagają służbie zdrowia. My pomagamy pielęgniarkom. Dajemy też jedzenie na SOR w szpitalu na Wołoskiej. Ten oddział jest najbardziej narażony – wyjawiła, goszcząc w "Dzień Dobry TVN".

Gessler dodatkowo, podobnie jak inni celebryci, nawołuje fanów do pozostawania w domach w czasie kwarantanny. Szczególnie w okresie świąt – zdaniem restauratorki powinno się je spędzić w domowym zaciszu, w jak najskromniejszej formie. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" stara się być w tym czasie w stałym kontakcie z fanami, toteż zachęca ich do przemyśleń i dyskusji, wypowiadając się w mediach społecznościowych na bieżące tematy.

Ostatnio nawiązała do planowanych na maj wyborów. Zdaniem gwiazdy "Kuchennych rewolucji" przymusowa izolacja może zmusić Polaków do głębszego zastanowienia się nad sobą i sytuacją w kraju, a co za tym idzie, nad zmianą wyboru swojego kandydata.