Magda Gessler doprowadziła kelnerkę do łez. "Rzuciła we mnie brudną szmatą"

Magda Gessler pomagała 40-letniemu Radkowi odmienić oblicze jego restauracji, która może się pochwalić kamiennym piecem do wypiekania pizzy. Choć nikt z obsługi nie był nigdy we Włoszech, Gessler była zaskoczona poziomem niektórych dań. Niestety po zjedzeniu pysznej pizzy przyszedł czas na sprawdzanie porządków. I tutaj restauracja Radka została zrównana z ziemią.

Magda wycierała klejący się z brudu młynek do pieprzu, skrobała patelnie i przecierała tłuste szafki. W pewnym momencie rzuciła brudną szmatką w kierunku kelnerek, które były odpowiedzialne za utrzymywanie kuchni w czystości. Ścierka trafiła w nos jedną z dziewczyn i polały się łzy.

- Większego wstydu nigdy w życiu nie przeżyłem – mówił właściciel restauracji do kelnerek. Swojej złości nie kryła też Patrycja, 23-letnia kelnerka, która dostała ścierką.

- Jak się wk…..am. Rzuciła we mnie szmatą. Ścierą we mnie rzuciła mokrą – mówiła przez łzy kelnerka, która po chwili usiadła naprzeciwko Magdy Gessler i już nie chowała do niej urazy.