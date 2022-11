Magda Gessler bohaterką afery. Nie chciała próbować "Gigaśmierdziela"

W miniony weekend w Poznaniu otwarto Food Hall, czyli duży punkt gastronomiczny skupiający wiele knajp w jednym miejscu. Na otwarcie została zaproszona Magda Gessler. Niestety zachowanie restauratorki nie spodobało się właścicielom jednej z burgerowni. Podobno Gessler nie chciała spróbować ich burgera, a gdy w końcu to zrobiła, oceniła go na "do dupy".