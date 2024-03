Magda Bereda w małej czarnej. Zaszalała z dekoltem

27-latka wystąpiła w małej czarnej bez ramiączek, za to z mocno wyciętym dekoltem. Kreacja wyszła spod ręki samej Violi Piekut i trzeba przyznać, że była skrojona idealnie pod Beredę. "Dziękuję, bo to dzięki Tobie czułam się wyjątkowo!" - zwróciła się do projektantki. "Przepiękny wieczór, a zaszczytem było umilić go Wam moją muzyką" - dodała gwiazda mediów społecznościowych.