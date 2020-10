Maffashion tak się ucieszyła, że aż popełniła błąd. Ups!

- Nie mogę krzyczeć głośno, mam dziecko na rękach... Słuchajcie, Kourtney Kardashian założyła Eppram! Bastek się cieszy! Aaa sztos, nasza marynarka Niagara, dokładnie ta, ta "kontrowersyjna" . Dla jasności Addison ma sobie drugą marynarkę czyli Vanilllę, czyli dwie marynarki na jednym zdjęciu, ale sztos! To fajne jest serio...

To prawdziwie duży sukces: celebrytki mają dostęp do dosłownie każdej marki na świecie, a każde ich pokazanie się w jakiejś metce, to wielki prestiż dla danej marki.