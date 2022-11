Maffashion poszła na całość. Z jej długich włosów niemal nic nie zostało

Krótkie, niemal chłopięce uczesanie (niektórzy sugerują, że to peruka) okazało się strzałem w dziesiątkę. Maff zdecydowała się też zmienić kolor. Zamiast różu ma teraz na głowie pastelową zieleń. Co ciekawe, nowa fryzura odjęła jej lat! Kuczyńska, która we wrześniu świętowała 35. urodziny, prezentuje się teraz jak nastolatka.