Mads Mikkelsen wciąż się nie poddaje. Chce powrotu do kultowej roli

Dowodem na to jest ostatni wywiad Mikkelsena. - Nie jest tajemnicą, że my wszyscy, którzy byliśmy częścią obsady, i Bryan, chcemy wrócić. To musi nastąpić wcześniej niż później, bo nie stajemy się młodsi, prawda? Ale sama historia może skoczyć do przodu, może mieć lukę, co będzie ok. Więc chodzi o znalezienie dla niego domu, ale na razie nic się nie dzieje. Dlaczego? Nie wiem. Kochamy ten serial i wydaje się, że podoba się także wielu innym osobom - powiedział aktor.