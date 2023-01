Madonna na okładkach w projekcie Polki. "Tak musiało się stać"

- Niektóre projekty powstały specjalnie z myślą o Madonnie do tej konkretnej sesji. Tak było z gorsetem i obręczą/gorsetem na nogę, który został wykorzystany do zdjęć w klimacie Fridy Khalo. Ten projekt był malowany przez artystę malarza Radosława Kobusa. Są celowe odrapania, postarzanie, zacieki, laserunki, słowem stare techniki malarskie. Klimaty ortopedyczne i estetyka tortur to mój konik. Jeśli chodzi o maryjne nakrycie głowy, które wieńczy okładkę magazynu, to wykonałam go już wcześniej - wyjaśnia artystka.