Maciek Rock żegna się z pracą. Odchodzi po 10 latach

Maciek Rock dał się poznać szerokiej publiczności na antenie Polsatu. Sznyt showmana pokazał, prowadząc "Idola". Później stacja wykorzystała jego potencjał i zaangażowała do kolejnego muzycznego talent show. Przez lata prowadził z Pauliną Sykut-Jeżyną "Must Be The Music". Po zakończeniu programu zniknął z ekranów, ale wcale nie zrezygnował z mediów.