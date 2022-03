Maciek i Bożenka przed laty. Agnieszka Kaczorowska pokazała stare zdjęcia z "Klanu"

Niezmiennie ciepło wypowiada się o nim siostra z "Klanu". Tym razem podzieliła się z fanami wspomnieniem ze wspólnych chwil na planie. "Graliśmy razem, bawiliśmy się razem w przerwach… niewiele nas różniło, a wiele łączyło. Będąc małą dziewczynką, a potem nastolatką, nie rozumiałam docinek rówieśników na temat Piotrka i jego odmienności… bo dla mnie był to po prostu równy kolega. Dziś chcę podkreślić, że to było (bo już dawno się nie widzieliśmy), niesamowite doświadczenie… To niesamowicie otworzyło serce… serce tej małej dziewczynki ze zdjęcia" – dodała.