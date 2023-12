Maciej Stuhr żegna PiS. Bez hamulców

- Ja to bym za te pieniądze nawet Antoniemu parówki w czajniku gotował - żartuje Stuhr, tym razem nawiązując do słynnych już eksperymentów podkomisji smoleńskiej. - Albo bym prezesowi codziennie włosy mył Nizoralem - to z kolei odniesienie do ostatnich wydarzeń z Sejmu, kiedy to na marynarce Jarosława Kaczyńskiego można było zobaczyć sporo łupieżu. - No dobra, przesadziłem. Co drugi dzień - dodaje po chwili.