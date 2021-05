Stuhr odpowiada Kołakowskiej. "Osobiście wolałbym iść na wódkę z Sasinem, niż zaufać Twoim poglądom"

Choć pandemia koronawirusa wciąż zbiera na świecie tragiczne żniwo, nie wszyscy wierzą w jej istnienie. Jest spora grupa osób, która uważa, że COVID-19 to jedynie wymysł polityków, mediów i firm farmaceutycznych, które chcą zarobić na panice i strachu. Do tego grona należą też niektóre gwiazdy m.in. Tomasz Karolak, Viola Kołakowska, Edyta Górniak i Ivan Komarenko. Swoich poglądów w tym temacie nie kryje też Doda, która regularnie podważa istnienie zagrożenia. Są jednak i tacy, którzy widzą w pandemii realne zagrożenie. Stosują się do wszelkich obostrzeń, zasłaniają nos i usta w przestrzeni publicznej oraz apelują do fanów, by docenili wysiłek lekarzy, którzy pracując ponad swoje siły, walczą o życie pacjentów. Ta druga grupa propaguje szczepienia przeciw COVID-19. Jedną z takich osób jest np. Maciej Stuhr.